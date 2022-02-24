Вой сирен, пробки и очереди: что происходит в крупных украинских городах в эти минуты

Наносить ответные удары с максимальным уроном для российских Вооруженных сил. Такой приказ отдал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он созвал экстренное заседание СНБО страны, где объявил о введении на всей ее территории военного положения. Зеленский также провел переговоры с лидерами США, Германии, Польши и Великобритании, по итогом которых написал в соцсетях: «Мир должен принудить Россию к миру».

Сирены оповещения включены по всему Киеву. В городе паника, на заправках - многокилометровые очереди. Местные жители пытаются покинуть украинскую столицу. В магазинах сметают продукты, к банкоматам очереди - люди снимают со счетов все что есть. Но банки уже озвучили ограничения: не более 3,5 тысячи долларов в день. Такая обстановка не только в Киеве. Очереди к банкоматам выстроились и в Одессе. Похожая ситуация и около аптек. Люди скупают все медикаменты.

На территории всей страны действует военное положение. В Киеве закрыты детские сады, школы, а больницы работают в усиленном режиме. Зеленский призывает граждан не паниковать и положиться на украинскую армию. Он выходит с новым обращением каждый час. В последнем на эту минуту он заявил, что переговорил с президентом США Джо Байденом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, председателем Евросовета Шарлем Мишелем, польским президентом Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой.

«Мы начинаем создание "антипутинской" коалиции. Уже призвал всех мировых лидеров. Задействуйте все возможные санкции против Путина, начните масштабную оборонную поддержку. Закройте для агрессора воздушное пространство над Украиной. Вместе мы можем отстоять Украину, отстоять демократический мир. И мы это сделаем. Слава Украине!» - сказал Зеленский.

По его словам, Штаты уже заявили, что готовят для Украины международную помощь. Также Зеленский призвал союзников разработать новые санкции против России. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины, готов приказ: нанести максимальные убытки агрессору.

В Министерстве обороны России делают официальное заявление: никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины Вооруженные силы России не наносят. Мирному населению ничего не угрожает. Украинских военных призывают немедленно сложить оружие. Но они прицельно бьют по гражданским: ДНР И ЛНР под обстрелами.

«Идут по всей линии фронта бои. Обстановка в этом плане не поменялась. А в связи с тем, что происходит, военная операция специальная - она нам в этом плане помогает», - пояснил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, на территории Украины сегодня действуют наемники. Сколько их - неизвестно даже Киеву, возможно, около 800 человек. По официальным заявлениям украинской стороны, среди военных потерь нет.

Тем временем украинская полиция собирается вооружить как можно большее количество людей. На очереди - ветераны органов внутренних дел.

«Выдача оружия ветеранам имеет цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины», - заявили в Вооруженных силах.

Российское Министерство обороны заявляет, что высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве подчеркивают: гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

«Главная цель - сохранить жизнь и здоровье граждан, проживающих на территории ЛНР И ДНР, сохранить жизни гражданам РФ, проживающим на этой территории. Я не думаю, что данная операция продлится очень долго, кажется, вернусь к обращению президента, мы не ставим задачи перед собой оккупации Украины. Мы хотим, как президент сказал, демилитаризировать и денацировать Украину, это вкупе с сохранением жизни и здоровья граждан», - подчеркнул первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

И хотя Киев не принимает меры по оперативному прекращению огня, долго украинская армия не продержится, говорят политологи.

«Никакой самой сильной армии в Европе, о которой когда-то говорил Петр Алексеевич Порошенко, не существует. Я думаю, что сегодня мы увидим быстрое сворачивание ВСУ», - отметил политолог Иван Мезюхо.

Как считает крымский политолог Наталья Елисеева, Зеленский действует некорректно по отношению даже к своему населению.

«Вместо того чтобы занять какую-то консолидированную позицию, высказать личную по происходящему в том числе, Зеленский занимается звонками и переговорами с властями Европы, с представителями США и так далее. То есть у президента страны нет собственной позиции, и на самом деле это выглядит не то что нелепо, это выглядит страшно», - сказала она.

В Киеве пока есть электричество и вода, работают сотовая связь и Интернет. Однако сигналы тревоги не умолкают, количество покидающих столицу человек стремительно увеличивается. В южном и восточном направлениях на выезде из города многокилометровые пробки.