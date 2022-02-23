Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Самаре и Новороссийске для ветеранов в День защитника Отечества устроили военный парад

09:07 23.02.2022
Военнослужащие ЦВО вручили Сергею Алехину цветы и ценный подарок. А десантники в парке Новороссийска устроили военный парад и концерт.
В Самаре и Новороссийске для ветеранов в День защитника Отечества устроили военный парад
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Самаре представители военного комиссариата Центрального военного округа и юнармейцы торжественно поблагодарили кавалера Ордена Красной звезды Сергея Алехина за мирное небо над головой и поздравили с праздником.

Он ушел на фронт в 15 лет, участвовал в битве за Сталинград и был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону, из-за чего не смог лично дойти до Берлина. После войны Алехин проходил службу на флоте и в ракетных войсках.

А в Новороссийске в честь ветеранов освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков устроили военный парад и концерт. Торжественная церемония прошла в парке. Десантники вручили им памятные сувениры, а оркестр исполнил песни военных лет.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Андрей Работнов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:22 В стране и мире
Киев отказался от выполнения условий Путина
06:36 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с «дельтакроном» в РФ
04:21 В стране и мире
В МИД Украины оценили вероятность эвакуации Зеленского
03:29 В стране и мире
Видео
Санкционная истерика: как Запад отреагировал на признание Москвой народных республик Донбасса
02:57 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.