В Самаре и Новороссийске для ветеранов в День защитника Отечества устроили военный парад

В Самаре представители военного комиссариата Центрального военного округа и юнармейцы торжественно поблагодарили кавалера Ордена Красной звезды Сергея Алехина за мирное небо над головой и поздравили с праздником.

Он ушел на фронт в 15 лет, участвовал в битве за Сталинград и был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону, из-за чего не смог лично дойти до Берлина. После войны Алехин проходил службу на флоте и в ракетных войсках.

А в Новороссийске в честь ветеранов освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков устроили военный парад и концерт. Торжественная церемония прошла в парке. Десантники вручили им памятные сувениры, а оркестр исполнил песни военных лет.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Андрей Работнов