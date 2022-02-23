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Синтепон, мох и кофе: преподаватель военного вуза показал, как создает уникальные макеты танков

Надежда Котормус
Иван Линдеманн
08:28 23.02.2022
Макеты не только радуют глаз, они помогают курсантам в учебном процессе. Преподаватели охотно демонстрируют на них тактические приемы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На что потратить выходной в День защитника Отечества, у Александра Иванкевича сомнений нет. Все свободное время преподаватель Новосибирского высшего командного училища посвящает любимому хобби - созданию макетов. Боевые действия в Афганистане, потоп в Тулуне - сюжеты из реальной жизни ложатся в основу миниатюрных и ювелирно точных работ уже много лет. Но свой первый макет самолета помнит до сих пор.

«Опыт был неудачный, получилось абы как, но тем не менее это был первый опыт, мне понравилось! И не совсем получилось то, что я хотел, следующая работа у меня была, когда я уже закончил военное училище и в офицерском звании проходил службу. Почему-то мне в свободное время в отпуске захотелось попробовать, вспомнить детство и склеил я достаточно неплохой танк», - рассказал Александр.

Парк разрастался, превратившись со временем в полноценные макеты и диорамы. Теперь всевозможной техникой, тюбиками с краской и инструментами занят не только рабочий кабинет, но и все помещения дома. Порой детям и жене везет, глава семейства доверяет работу над простыми элементами. Не обходится и без жертв во имя искусства.

«Уже не вспомню я, откуда появилась идея собрать мох из леса. Мы всей семьей собирали мох, потом его стригли, потом мололи в кофемолке, сушили в микроволновой печке. Потом мы выбросили и печку, и кофемолку, но макет родился», - вспоминает Мария Иванкевич.

Нередко в ход идут бьюти-инструменты жены. Пилочки и маникюрные кусачки подходят для этих целей идеально.

«В такой ювелирной работе без особых инструментов не обойтись. Например, лупа необходима, ведь такие миниатюрные фигурки масштабом 1:72 собирают из нескольких элементов, а для того, чтобы их раскрасить, используют кисть диаметром меньше миллиметра», - объяснила корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Макеты не только радуют глаз, они помогают курсантам в учебном процессе. Преподаватели охотно демонстрируют на них тактические приемы. За каждой работой, помимо таланта художника и моделиста, стоит знание основ ведения боя, а главное - истории.

Рука об руку с инструкциями и уставом. В работе всегда идет творческий поиск для решения нестандартных задач: молотый кофе в роли земли, синтепон и миниатюрные светодиоды как имитация взрыва. Без покупки техники и фигурок солдат не обойтись, зато семья всегда знает, какие подарки папу точно порадуют.

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