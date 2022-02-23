Депутат Рады заявил о возможной потере нескольких территорий Украины

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что его страна, вероятно, лишится нескольких территорий. По его словам, Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые земли, вошедшие в состав Украины в советское время.

Кива полагает, что такой сценарий возможен из-за политики, проводимой действующим президентом Владимиром Зеленским.

«Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии», - написал он в своем Telegram.

О том, что Иосиф Сталин после Великой Отечественной войны присоединил к Украине земли, которые ранее принадлежали Польше, Румынии и Венгрии, в понедельник, 21 февраля, напомнил Владимир Путин. Президент России обратился к гражданам и объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.