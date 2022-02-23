Россиянки назвали профессии, где трудятся самые привлекательные мужчины

Наиболее привлекательные мужчины в России работают в нефтегазовой сфере. Об этом говорят результаты опроса, устроенного среди представительниц прекрасного пола.

Как следует из данных опроса, 31% респонденток назвали работников сферы нефти и газа наиболее привлекательными. На втором месте – мужчины, работающие в IT, их отметили 26% участниц исследования. 25% опрошенных женщин предпочли представителей производства и промышленности. На четвертом месте – работники сферы финансов и банковские работники, их считают привлекательными 20% респонденток.

«Закрывает пятерку лидеров медицина - там работают самые привлекательные мужчины по мнению 17 процентов опрошенных жительниц России», - цитирует РИА Новости данные опроса, проведенного рекрутинговым сервисом.

Кроме того, сервис выяснил, где работает наибольшее количество неженатых мужчин. Оказалось, что в сфере производства и промышленности – там их 17%. На втором месте – представители отрасли транспорта и логистики – 9%. На третьем месте строители – среди них неженатых мужчин 8%.