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Россиянки назвали профессии, где трудятся самые привлекательные мужчины

Иван Линдеманн
06:43 23.02.2022
Кроме того, сервис выяснил, в каких отраслях и сферах работает наибольшее количество неженатых мужчин.
Россиянки назвали профессии, где трудятся самые привлекательные мужчины
© Фото: cottonbro, Pexels
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Наиболее привлекательные мужчины в России работают в нефтегазовой сфере. Об этом говорят результаты опроса, устроенного среди представительниц прекрасного пола.

Как следует из данных опроса, 31% респонденток назвали работников сферы нефти и газа наиболее привлекательными. На втором месте – мужчины, работающие в IT, их отметили 26% участниц исследования. 25% опрошенных женщин предпочли представителей производства и промышленности. На четвертом месте – работники сферы финансов и банковские работники, их считают привлекательными 20% респонденток.

«Закрывает пятерку лидеров медицина - там работают самые привлекательные мужчины по мнению 17 процентов опрошенных жительниц России», - цитирует РИА Новости данные опроса, проведенного рекрутинговым сервисом.

Кроме того, сервис выяснил, где работает наибольшее количество неженатых мужчин. Оказалось, что в сфере производства и промышленности – там их 17%. На втором месте – представители отрасли транспорта и логистики – 9%. На третьем месте строители – среди них неженатых мужчин 8%.

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