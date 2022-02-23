Врач рассказала, чего не следует делать после контакта с больным COVID-19

Несмотря на то, что симптомы коронавируса стали похожими на симптомы обычного ОРВИ, людям следует по-прежнему соблюдать некоторые меры предосторожности. Об этом предупредила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В частности, как рассказала медик в беседе с радио Sputnik, если человек контактировал с пациентом с COVID-19, то ему в первое время нужно будет избегать спортивных нагрузок, так как интенсивные тренировки делают организм более слабым и снижают иммунный статус.

«Если вы были в контакте с больным человеком, то пойти на спортивное занятие - это самое плохое, что можно сделать для вашего организма... В такой ситуации вирусная инфекция почувствует себя уверенно и больше вреда сможет нанести здоровью», - объяснила медик.

Если же человек, невзирая на все риски, не желает прерывать занятия спортом, то, по словам Павловой, их следует сделать хотя бы более легкими.

«Если человек контактировал с заболевшим, то нужно оставить только умеренную физическую нагрузку. То есть погулять на свежем воздухе - это хорошая идея. Позаниматься в спортзале - это плохая идея», - уточнила врач.

Эндокринолог также напомнила, что лучшей защитой от коронавируса по-прежнему является вакцинация.