Верховная рада ввела режим ЧП на всей территории Украины

Верховная рада Украины одобрила введение режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Исключение составляют Донецкая и Луганская области, которые официальный Киев считает своей территорией.

«Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины"», - говорится в постановлении украинского парламента.

Режим ЧП вводится на территории Украины с 00.00 24 февраля по местному времени. За его ввод проголосовали 335 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Предполагается, что режим ЧП устанавливает особый порядок въезда и выезда на территории, где он он введен. При необходимости власти могут ограничить свободу передвижения, проводить осмотры транспорта и запрещать массовые мероприятия.