Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Верховная рада ввела режим ЧП на всей территории Украины

Вадим Синицын
22:59 23.02.2022
Режим ЧП вводится с 00.00 24 февраля по местному времени.
Верховная рада ввела режим ЧП на всей территории Украины
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Верховная рада Украины одобрила введение режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Исключение составляют Донецкая и Луганская области, которые официальный Киев считает своей территорией.

«Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины"», - говорится в постановлении украинского парламента.

Режим ЧП вводится на территории Украины с 00.00 24 февраля по местному времени. За его ввод проголосовали 335 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Предполагается, что режим ЧП устанавливает особый порядок въезда и выезда на территории, где он он введен. При необходимости власти могут ограничить свободу передвижения, проводить осмотры транспорта и запрещать массовые мероприятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:22 В стране и мире
Видео
Грохот канонады и горящие дома: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе
19:01 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» попал под обстрел в Донбассе
16:56 В стране и мире
Видео
СК выявил 85 лиц, которые причастны к использованию запрещенных методов войны на Донбассе
15:52 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт в Крыму
15:39 В стране и мире
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.