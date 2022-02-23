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В Минобороны РФ объяснили, почему британским военным стоит изучить историю России

22:55 23.02.2022
В российском оборонном ведомстве назвали «подвиги» Британии в Крымской войне «не более чем мифологией».
В Минобороны РФ объяснили, почему британским военным стоит изучить историю России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на слова главы британского оборонного ведомства Бена Уоллеса, который ранее заявил что Лондон «всегда готов» повторить события Крымской войны.

«Сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес», - заявил он.

По словам официального представителя российского оборонного ведомства, подвиг данного подразделения состоял в том, что оно не обратилось в бегство от натиска русской кавалерии.

«Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана», - добавил Игорь Конашенков.

Он обратил внимание, что именно данный «подвиг» Британии в Крымской кампании 1853-1856 годов проник во все языки мира и военную литературу в виде выражения «пушечное мясо». Кроме того, представитель МО России порекомендовали британским военнослужащим хорошо изучать не только географию РФ, но и ее историю.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

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