В Минобороны РФ назвали «подвиги» Британии в Крымской войне «не более чем мифологией»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы британского оборонного ведомства Бена Уоллеса.

«Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес», - приводит слова Конашенкова Минобороны.

Как отметил официальный представитель ведомства, единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что оно «просто не сбежало, как остальные, от натиска русской кавалерии».

«Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана», - отметил Конашенков.

Именно этот «подвиг» англичан в Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо», подчеркнул он. В российском оборонном ведомстве порекомендовали британским военнослужащим хорошо изучать не только географию РФ, но и ее историю.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон «всегда готов» повторить события Крымской войны 1853-1856 годов и «пнуть» Россию.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов