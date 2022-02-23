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В Удмуртии из-за снега обрушилась кровля ледового катка

Анна Назайкина
15:40 23.02.2022
Как утверждается, ЧП произошло в Якшур-Бодьинском районе республики.
В Удмуртии из-за снега обрушилась кровля ледового катка
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В республике Удмуртия произошло обрушение кровли ледового катка из-за тяжести снега, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Кровля ледового катка из-за тяжести снега обрушилась на площади 800 квадратных метров в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, населенном пункте Якшур-Бодья», - сказал собеседник агентства.

Было отмечено, что общая площадь крытого ледового катка составляет 2400 квадратных метров.

«Сегодня утром обрушилась конструкция нашего крытого катка, который открыли ровно 5 лет назад. Просим вас соблюдать все правила безопасности при посещении лыжной базы и территории парка», - говорится в сообщении, опубликованном на странице спортивной школы в селе Якшур-Бодья.

Кроме того, жителей села предупредили, что заходить за сигнальные ленты, которыми оградили проект после произошедшего, запрещено.

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