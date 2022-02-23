В стране и мире В Удмуртии из-за снега обрушилась кровля ледового катка Анна Назайкина Как утверждается, ЧП произошло в Якшур-Бодьинском районе республики. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: В республике Удмуртия произошло обрушение кровли ледового катка из-за тяжести снега, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. «Кровля ледового катка из-за тяжести снега обрушилась на площади 800 квадратных метров в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, населенном пункте Якшур-Бодья», - сказал собеседник агентства. Было отмечено, что общая площадь крытого ледового катка составляет 2400 квадратных метров. «Сегодня утром обрушилась конструкция нашего крытого катка, который открыли ровно 5 лет назад. Просим вас соблюдать все правила безопасности при посещении лыжной базы и территории парка», - говорится в сообщении, опубликованном на странице спортивной школы в селе Якшур-Бодья. Кроме того, жителей села предупредили, что заходить за сигнальные ленты, которыми оградили проект после произошедшего, запрещено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика