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Пуск, захват цели и мощный взрыв: кадры уничтожения «противника» управляемыми ракетами в Охотском море

13:47 23.02.2022
С интервалом в 3 секунды сверхзвуковые ракеты поразили морские мишени. Разгром «неприятеля» на ближних подступах завершила корабельная артиллерия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Охотском море привели в боевую готовность ударные группы Тихоокеанского флота. По сценарию учений самолеты и корабли противника атаковали наш Военно-морской флот, но получили жесткий ответ в виде управляемых крылатых ракет.

«Одиночный пуск, захват цели, спустя считанные секунды - мощный взрыв. Объект уничтожен», - рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

По легенде морских учений, «противник» выпустил противокорабельные ракеты по курсу движения корабельной группы Тихоокеанского флота.  На радарах боевых кораблей «Гремящий», «Громкий» и фрегате «Маршал Шапошников» тут же высветились воздушные цели. 

Зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» фрегата «Маршал Шапошников» на этот раз атаковал надводную цель. С интервалом в 3 секунды сверхзвуковые ракеты поразили морские мишени. Разгром «неприятеля» на ближних подступах завершила корабельная артиллерия.

На морских полигонах Охотского и Японского морей уже больше месяца идут крупнейшие за последнее время учения Тихоокеанского флота. Корабельные ударные группы отрабатывают навыки ведения артиллерийских и ракетных стрельб по воздушным, надводным и береговым целям.  Экипажи кораблей действуют совместно с авиацией.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Михаил Долгов

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