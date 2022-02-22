Зеленский заявил, что Украина имеет право на «коллективную оборону»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве Киева на индивидуальную и коллективную оборону. При этом, отметил он, Украина остается привержена политико-дипломатическому урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

«Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. А в соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону...», - приводит РИА Новости заявление Зеленского.

С его слов, он уже обсудил ситуацию на Донбассе с главами Франции, Германии, Великобритании и США. Результатом этого стал созыв экстренного совещания Совбеза ООН, на котором, как ожидается, будет обсуждаться признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне вечером президент России Владимир Путин подписал Указ о признании ДНР и ЛНР, а также подписал с их главами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.