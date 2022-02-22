Ветерана Сталинградской битвы поздравили с наступающим Днем защитника Отечества в Самаре

В Самаре представители военного комиссариата Центрального военного округа (ЦВО) и юнармейцы региона поздравили ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной звезды Сергея Алехина с наступающим Днем защитника Отечества.

В торжественной обстановке, участнику Сталинградской битвы Алехину Сергею Сергеевичу вручила цветы, ценный подарок и пожелала крепкого здоровья военный комиссар Промышленного района Елена Черникова. Во дворе дома юнармейцы отряда «Хранители Памяти» развернули поздравительный баннер, спели песни под гитару. Также с песней выступил самарский казак Павел Коровин.

Сергей Сергеевич Алехин 15-летним подростком ушел на фронт. Участник Сталинградской битвы. В ходе боев он проявил себя, как смелый и инициативный боец, за что был награжден Орденом Красной Звезды. Однако, дойти до Берлина красноармеец Алехин не смог, так как был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону.

После излечения в госпитале, Сергей Сергеевич был отправлен на учебу в мореходное училище. После войны проходил службу на флоте и в ракетных войсках. В настоящее время полковник в отставке Сергей Сергеевич Алехин проживает в Самаре.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев