Новороссийские десантники поздравили ветеранов ВОВ с наступающим 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества гвардейцы-десантники Новороссийского десантно-штурмового соединения посетили жителей города-героя - ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Григория Дмитриевича Коваленко, Александра Федоровича Ткаченко и Антонину Никитичну Львову, которые во время ВОВ сражались с немецко-фашистскими захватчиками в боях за освобождение Кубани.

В честь ветеранов военный оркестр Кубанского казачьего десантно-штурмового полка исполнил песни военных лет, а подразделение десантников прошли торжественным маршем во дворе ветеранов.

Военнослужащие вручили ветеранам памятные сувениры от командования соединения Воздушно-десантных войск и сказали слова благодарности за мирное небо над головой.

Материал подготовили: Роман Захаров, Вадим Михеев