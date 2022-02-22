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Новороссийские десантники поздравили ветеранов ВОВ с наступающим 23 февраля

05:00 22.02.2022
В честь ветеранов военный оркестр Кубанского казачьего десантно-штурмового полка исполнил песни военных лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Накануне Дня защитника Отечества гвардейцы-десантники Новороссийского десантно-штурмового соединения посетили жителей города-героя - ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Григория Дмитриевича Коваленко, Александра Федоровича Ткаченко и Антонину Никитичну Львову, которые во время ВОВ сражались с немецко-фашистскими захватчиками в боях за освобождение Кубани.

В честь ветеранов военный оркестр Кубанского казачьего десантно-штурмового полка исполнил песни военных лет, а подразделение десантников прошли торжественным маршем во дворе ветеранов.

Военнослужащие вручили ветеранам памятные сувениры от командования соединения Воздушно-десантных войск и сказали слова благодарности за мирное небо над головой.

Материал подготовили: Роман Захаров, Вадим Михеев 

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