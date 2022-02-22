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Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян

Роман Захаров
03:45 22.02.2022
Эксперт Мария Петровская также назвала способ получить полагающиеся льготы.
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Примерно 20 миллионов российских граждан имеют право на получение бесплатных лекарств. Об этом рассказала заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская, отметив, что около 75% лиц из этой категории предпочитают получать деньги вместо препаратов.

«Лекарствами из утвержденного перечня могут воспользоваться все, кто перечислен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Они получают все лекарства из перечня бесплатно, но только в том объеме, который нужен для поддержания их состояния здоровья», - объяснила специалист в беседе с агентством «Прайм».

Петровская добавила, что данная льгота положена нескольким категориям граждан, в числе которых: инвалиды, ветераны, герои России и СССР, герои Соцтруда. Также, по словам эксперта, в ряде регионов льгота распространяется на многодетных, на семьи с детьми до трех лет, детьми-инвалидами, и на лиц с тяжелыми заболеваниями. При этом получить можно не только лекарственные препараты, но и товары медицинского назначения и специальное питание.

В заключение специалист сообщила, что для получения перечисленных льгот необходимо взять рецепт в поликлинике и уже с ним обратиться в аптеки, перечень которых предоставит врач.

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