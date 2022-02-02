Истребители Норвегии и Британии сопровождали российские Ту-142 на учениях в Северо-Восточной Атлантике

Самолеты дальней противолодочной авиации Северного флота провели учения по поиску подводных лодок в Северо-Восточной Атлантике. В соответствии с планом боевой подготовки два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полет в заданный район Северо-Восточной Атлантики для участия в учениях по поиску и обнаружению подводных лодок.

Экипажи произвели взлет с аэродрома Кипелово под Вологдой и взяли курс на Баренцево море. Затем летчики совершили перелет над акваторией Норвежского моря в район выполнения поставленных задач. Во время полета над Баренцевым морем противолодочные самолеты Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31.

В назначенном районе экипажи самолетов Ту-142 осуществили поиск подводных лодок условного противника, провели тренировки по полетам над безориентирной местностью и пилотированию в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, а также отработали вопросы взаимодействия с отрядами кораблей ВМФ России, находящимися в Северо-Восточной Атлантике.

На разных этапах полета самолеты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании. Полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов