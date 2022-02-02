«Волонтеры Победы» отпраздновали 79 годовщину Победы в Сталинградской битве

В среду, 2 февраля, в честь Дня воинской славы России - Дня Победы в Сталинградской битве «Волонтеры Победы» по всей стране провели памятные мероприятия, уроки мужества, квесты, благоустроили мемориалы и навестили участников переломного сражения Великой Отечественной войны.

«Героями Сталинграда восхищался весь мир. В Париже одну из станций метро назвали "Сталинград", на карте Милана и Брюсселя есть одноименные улицы. Имя города на Волге присвоено сотням заводов, фабрик во многих европейских странах. Сегодня о той легендарной битве некоторые страны забывают. Но мы помним. Память о героях Сталинграда должна жить вечно», - подчеркнула Ольга Амельченкова, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Государственной Думы.

К счастью, в Испании, в семье защитника Сталинграда Рубена Ибаррури память о Сталинградской битве чтили всегда. В 20 лет Рубен защищал подступы к городу и был смертельно ранен в бою. За проявленную отвагу и мужество ему посмертно присудили звание Герой Советского Союза.

«Волонтеры Победы» связались с его племянницей, Долорес. Из-за пандемии она не смогла прилететь в Волгоград и поклониться памяти своего дяди. Добровольцы привели в порядок братскую могилу, где он покоится вместе с другими героями, возложили цветы.

«Дорогие "Волонтеры Победы", я бесконечно благодарна вам за почтение памяти о моих близких, о моей дяде Рубене Ибаррури. Спасибо, что ухаживаете за могилой. Для меня это, с одной стороны, благодарность, а с другой - грусть, потому что мы с мамой были на этой могиле много лет назад. Но помять о Рубене живет в наших сердцах. Вы делаете огромное и важное дело. Сохранение памяти о тех, кто погиб, защищая страну - это великое дело. Это необходимо для нашей культуры, цивилизации и души», - поблагодарила добровольцев Долорес Руис-Ибаррури-Сергеева.

В Москве «Волонтеры Победы» навестили участников Сталинградской битвы Мельникова Николая Александровича и Усетинскую Прасковью Николаевну. Добровольцы поздравили фронтовиков с Победой в сражении, вручили памятные подарки и письма Победы, написанные школьниками. На фронт Прасковья Николаевна попала в 19 лет сразу после окончания медицинских курсов. В июле 1942 года ее дивизия вступила в Сталинградскую битву: сходу заняла оборону возле Суровикино - небольшого городка, через который на Сталинград шли железная и автомобильная дороги.

«Мы в лесу стояли, и как только я заходила к солдатам, они наперебой просили: "Сестричка, подойди", приходилось бегать от одного раненого к другому, и так круглые сутки», - вспоминает Прасковья Николаевна Усетинская.

Николай Александрович Мельников был призван в Красную Армию 16 августа 1941 года. Он участвовал в Сталинградской битве, освобождал Украину, Крым, Польшу, Чехословакию. Закончил войну в Германии.

Лично навестили ветеранов и «Волонтеры Победы» других регионов. Так, свои поздравления в Республике Татарстан получил Шахназаров Александр Рубенович, полковник, руководитель группы «сталинградцев» Вахитовского района города Казани. Родился он в городе Астрахань в 1927 году. Война застала его совсем мальчишкой - в 1941 году Александру Рубеновичу было всего 14 лет. Ему довелось сполна испытать на себе все ужасы войны.

В Нижегородской области добровольцы пришли в гости к Нестеренко Александре Алексеевне, которая 2 февраля также празднует свой день рождения.

Александра Алексеевна родилась в 1925 году под Сталинградом. Будучи 17-летней девушкой, ушла на фронт добровольцем. В ходе обороны Сталинграда ветеран проходила службу разведчицей в специальном разведывательном управлении Сталинградского фронта. Под видом девочки-беженки она уходила в тыл противника, где собирала данные о составе, командовании и численности вражеских войск. Затем передавала советскому командованию собранные сведения.

Александра Алексеевна поделилась с волонтерами воспоминаниями о военном времени и тем, что значит для нее 2 февраля. Она призналась, что для нее эта дата - «большой день, освобождение, уверенность в том, что мы будем свободны, сможем работать, учиться и жить мирной жизнью».

Для молодежи и всех неравнодушных к истории «Волонтеры Победы» в регионах провели квест «Сталинградская битва». Перед участниками игры стояла задача - примерив на себя роль русских журналистов, собрать истинные факты нашей истории от ветеранов Великой Отечественной войны. Гостям мероприятий на старте выдавался альбом, а на станциях их ждали интерактивные задания.

К чествованию Дня Победы в Сталинградской битве присоединились страны дальнего и ближнего зарубежья. Например, «Волонтеры Победы» Донецка раздали на улицах письма «треугольники», на которых можно было прочесть информацию о событиях сражения и отрывки из писем участников битвы. Помимо этого, добровольцы поздравили ветеранов, но в связи с ограничениями они сделали это по телефону.

Памятные мероприятия прошли и в онлайн-формате. Волонтеры из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа провели онлайн-игры, посвященные переломному сражению. Мероприятия состоялись в виде прямой трансляции, к участию подключились две страны и более 30 регионов России. Отметим, что мероприятия проводились с учетом ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.