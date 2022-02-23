В стране и мире Космонавты поздравили россиян с 23 февраля с борта МКС Ян Брацкий Особые слова благодарности и поздравления с 23 февраля космонавты адресовали ветеранам. © Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем защитника Отечества с борта Международной космической станции (МКС). «Дорогие друзья. С борта космической станции поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля - праздник всех тех, кто служил, кто только готовится к службе и тех, кто сейчас защищает рубежи нашей прекрасной и необъятной родины», - сказал Шкаплеров. Особые слова благодарности и поздравления члены российского экипажа МКС адресовали ветеранам. «Особые слова мы хотели бы сказать ветеранам. Тем, кто научил нас побеждать и не сдаваться, идти к намеченной цели» - добавил Дубров. Космонавты пожелали россиянам с околоземной орбиты здоровья, мирного неба над головой и удачи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика