Космонавты поздравили россиян с 23 февраля с борта МКС
Особые слова благодарности и поздравления с 23 февраля космонавты адресовали ветеранам.
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Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем защитника Отечества с борта Международной космической станции (МКС).
«Дорогие друзья. С борта космической станции поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля - праздник всех тех, кто служил, кто только готовится к службе и тех, кто сейчас защищает рубежи нашей прекрасной и необъятной родины», - сказал Шкаплеров.
Особые слова благодарности и поздравления члены российского экипажа МКС адресовали ветеранам.
«Особые слова мы хотели бы сказать ветеранам. Тем, кто научил нас побеждать и не сдаваться, идти к намеченной цели» - добавил Дубров.
Космонавты пожелали россиянам с околоземной орбиты здоровья, мирного неба над головой и удачи.