Экстремальное реалити-шоу «Защитники» стартует в соцсетях 23 февраля

В День защитника Отечества в социальных сетях состоится премьера экстремального реалити-шоу «Защитники». Его организаторами выступают «ЮНАРМИЯ» и Российское движение школьников (РДШ). Онлайн-шоу будет демонстрироваться на официальных страницах «ЮНАРМИИ» и РДШ «ВКонтакте». Премьера приурочена ко Дню защитника Отечества и пройдет 23 февраля в 15:00 по московскому времени.

Это шоу для подростков - ребят от 14 до 17 лет. Основная идея заключается в том, чтобы участники могли проявить свое лидерство, неравнодушие, готовность помочь ближнему, быть защитником своей страны, семьи, своих друзей. Все это показано через формат шоу, съемки испытаний, интервью.

Легенда проекта - подростки из разных регионов России под присмотром звездных наставников пытаются «выжить» в непривычных для себя условиях и доказать, что именно они достойны звания защитников.

Съемки второго сезона прошли в начале февраля в Подмосковье на территории парка «Патриот». Для участников это были 10 дней нешуточных испытаний под прицелом видеокамер: задания на выносливость, командную работу, интеллект и лидерские качества.

Во втором сезоне 16 участников, по 8 парней и девушек. За победу сражаются ребята из Краснодарского края, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесии, Крыма, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, а также из Брянской, Владимирской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской и Тверской областей.