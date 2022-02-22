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Под защитой «Синих птиц»: кадры учений по спасению космонавтов под Челябинском

22:18 22.02.2022
Вездеходы-амфибии прошли техническую модернизацию, но не утратили свою актуальность как вездеходы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На помощь приходят «Синие птицы». Это легендарные вездеходы-амфибии, без которых не обходятся никакие учения по спасению космонавтов. Масштабная операция на этот раз прошла в Челябинской области.

Задействованы самолеты и вертолеты, а также парашютисты-десантники. Отработали сразу несколько сценариев эвакуации космонавтов. Но прежде спасателям предстояло отыскать капсулу спускаемого аппарата.

Скорая помощь космонавтам приходит с неба. По сигналу радиомаяка самолет Ан‐12 определяет место приземления спускаемого аппарата. При необходимости с самолета десантируются военные спасатели. Они способны оказать космическому экипажу неотложную помощь.

При штатном развитии ситуации врачи и спасатели прибывают на вертолетах. Специалисты поисково‐спасательной службы сегодня отрабатывают десантирование с высоты полутора километров. Алина Тажетдинова - единственная девушка в единственном военном отряде спасения космонавтов. За хрупкими плечами уже более шестисот прыжков в любых условиях.

Но в декабре прошлого года при приземлении спускаемого аппарата «Союз МС‐20» условия были такими, что авиация не смогла подняться в воздух. На помощь пришли «Синие птицы». Так называются поисково‐спасательные машины.

Разработанные специально для спасения космонавтов еще в советские годы. «Синие птицы» прошли техническую модернизацию, но не утратили свою актуальность как вездеходы. Отрабатывается уже знакомая ситуация ‐ эвакуация наземным способом. Еще один сценарий ‐ спасение из труднодоступной местности. Космонавт снова взлетает. Теперь с помощью лебедки и троса.

Учения поисково‐спасательной группы центрального военного округа проходят дважды в год зимой и летом. Уже в марте военным спасателям предстоит обеспечить безопасность запуска космического корабля «Союз МС-21» и посадки «Союз МС-19».

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Долгов

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