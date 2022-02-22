В Совфед поступило обращение президента об использовании Российской армии за рубежом

В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании Российской армии за рубежом. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.

«В Совет Федерации поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об использовании Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации», - сказала она в ходе заседания.

Матвиенко добавила, что комитеты Совфеда уже рассмотрели соответствующее обращение главы государства, в настоящий момент верхняя палата Федерального собрания рассмотрит данный вопрос в открытом режиме.

Накануне, 21 февраля, глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта.

Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость ЛНР. Он подчеркнул, что республика избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.

Впоследствии российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза по вопросу признания независимости ЛНР и ДНР. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он заявил о необходимости признания двух республик, после чего подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками. За данное решение проголосовали 155 сенаторов, против и воздержавшихся не было.