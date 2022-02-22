Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфед поступило обращение президента об использовании Российской армии за рубежом

Анна Назайкина
18:40 22.02.2022
Сегодня Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР.
В Совфед поступило обращение президента об использовании Российской армии за рубежом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании Российской армии за рубежом. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.

«В Совет Федерации поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об использовании Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации», - сказала она в ходе заседания.

Матвиенко добавила, что комитеты Совфеда уже рассмотрели соответствующее обращение главы государства, в настоящий момент верхняя палата Федерального собрания рассмотрит данный вопрос в открытом режиме.

Накануне, 21 февраля, глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. 

Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость ЛНР. Он подчеркнул, что республика избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.

Впоследствии российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза по вопросу признания независимости ЛНР и ДНР. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он заявил о необходимости признания двух республик, после чего подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками. За данное решение проголосовали 155 сенаторов, против и воздержавшихся не было.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:56 В стране и мире
Панков заявил, что ситуация в ДНР и ЛНР имеет тенденцию к обострению
18:31 В стране и мире
Видео
Захарова высказалась о размещении российских военных баз в Донбассе
17:16 Спорт
Видео
Хоркина назвала последствия пропуска российскими «художницами» этапа Гран-при в Киеве
17:02 В стране и мире
Премьер Британии Джонсон заявил о введении санкций против пяти банков России
15:48 В стране и мире
Кехман рассказал о состоянии госпитализированной с COVID-19 Дорониной
Популярное
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.