Призвание спасать: как проходит рабочий день фельдшера скорой помощи

Рабочий день фельдшера Салима Канкулова начинается в восемь утра. Заступая на смену, медик получает укладку и проверяет наличие всех необходимых препаратов. С этим набором ему предстоит ездить на вызовы в течение суток.

Следующий этап - проверка аппаратуры в карете скорой помощи. Ее бригада поводит самостоятельно, чтобы избежать неприятных сюрпризов на выезде. В каждой такой машине установлен аппарат ИВЛ, дефибриллятор и электрокардиограф.

Салим работает на станции скорой помощи девять месяцев. В медицину пришел по примеру старшей сестры Мариам. Окончил с отличием тот же колледж, и теперь работает вместе с сестрой. Правда, совместные выезды у Канкуловых случаются редко.

«Когда мы работаем вместе, обязательно что-нибудь случается, что-то интересное. Например, утром нам дали вызов на планшет - первые роды. Обычно первые роды, они быстрыми не бывают, но именно этот случай запомнился, потому, что эти роды оказались очень быстрыми. В течение часа отошли воды, начались схватки, и нам пришлось принять роды на месте», - вспоминает фельдшер Салим Канкулов.

Работа фельдшера по своим обязанностям и стандартам практически не отличается от работы участкового терапевта, с той лишь разницей, что на принятие решения, от которого порой зависит жизнь пациента, у них всего несколько секунд. Именно это в своей работе больше всего ценит Василий Гусев. Еще в медучилище он твердо решил стать именно фельдшером.

«Знаете, такой момент был. Одногруппнице стало плохо. Вызвали скорую, и я пошел ее встречать. И вот эта картина, едет белая машина, выходят два фельдшера, таких опытных, таких серьезных. Заходят к нам в училище, и молча без слов, начинают свою работу. Сразу они разобрались, что с человеком, сразу начали оказывать помощь. Я так очаровался вот этим моментом, и думаю: "Все, я точно буду фельдшером скорой помощи"», - рассказал Василий Гусев.

Василий работает фельдшером уже более восьми лет. Говорит, что случайные люди здесь не задерживаются. Сам любит сравнивать свою работу с рулеткой: никогда не знаешь, что ждет тебя на адресе.

«Вы знаете, работа скорой помощи, она тем и характеризуется, что мы не знаем, куда мы едем. И самый обычный вызов, из серии, ну там, болит живот или высокое давление, может быть симптомами чего-то другого, более грозного заболевания», - объяснил он.

Так получилось и в этот раз. Мужчина думал, что отравился, вызвал «скорую». Однако, прибывшие на вызов медики, сразу определили, что все намного серьезнее. У пациента случился инфаркт.

В таких случаях медлить нельзя. Человеку оказывают первую помощь, и сразу же везут в стационар. Уже в машине состояние пациента медикам удается стабилизировать, дальше им займется дежурный врач.

Едва бригада успевает вернуться с одного выезда, как поступает новый сигнал. В среднем, за сутки одна бригада скорой помощи выезжает на вызов около 20 раз. Рискуя собственным здоровьем, не жалея сил, эти люди ежедневно доказывают, что фельдшер - это не просто профессия, это призвание.