Кехман рассказал о состоянии госпитализированной с COVID-19 Дорониной

Генеральный директор Михайловского театра Владимир Кехман в беседе со «Звездой» рассказал о состоянии народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Он уточнил, в что в настоящий момент знаменитая актриса находится в Центральной клинической больнице в Москве.

Кехман обратил внимание на то, что изначально у Дорониной обнаружили коронавирусную инфекцию, однако сейчас ПЦР-тест артистки показывает отрицательный результат.

«У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится», - добавил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации актрисы. Утверждалось, что состояние артистки осложняют сопутствующие заболевания, у нее поражены легкие.

Актрисе 88 лет. В наибольшей степени Доронина запомнилась зрителям по ролям в таких кинокартинах, как «"Три тополя" на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Старшая сестра».