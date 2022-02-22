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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера ФК «Химки»

Анна Назайкина
15:16 22.02.2022
Он поблагодарил команду, административный персонал и руководство клуба за профессионализм и старание.
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера ФК «Химки»
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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ФК «Химки» принял решение расторгнуть контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте футбольного клуба. Было добавлено, что вместе с ним из ФК уйдет и его тренерский штаб.

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание... Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с "Химками"», - приводятся в сообщении слова Черевченко.

Он пожелал футбольному клубу, который он возглавил с осени 2020 года, успехов в дальнейшем.

Под руководством Черевченко «Химки» финишировали на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги в прошлом сезоне. В конце октября появились сообщения, что тренер покинул ФК, но уже менее чем через месяц он вернулся на свою должность.

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