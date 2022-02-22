В Новочеркасске военнослужащие ЮВО провели тренировку по боевой и мобилизационной готовности
Всего к практическим занятиям было привлечено около 100 человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Новочеркасске с военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку по боевой и мобилизационной готовности.
Личный состав отработал прибытие на пункт предварительного сбора граждан, пребывающих в запасе; регистрацию в отделении явки, формирование команды из числа граждан, пребывающих в запасе, имеющих мобилизационные предписания; обеспечение необходимым имуществом; убытие команды в расположение воинской части ЮВО.
«По результатам тренировки сделаны выводы, что пункт приема граждан из запаса к работе готов», - сообщил по завершению тренировки заместитель командира части по военно-политической работе Александр Смирнов.
Всего к практическим занятиям было привлечено около 100 человек.
Материал подготовил: Роман Захаров, Вадим Михеев.