В Новочеркасске военнослужащие ЮВО провели тренировку по боевой и мобилизационной готовности

В Новочеркасске с военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку по боевой и мобилизационной готовности.

Личный состав отработал прибытие на пункт предварительного сбора граждан, пребывающих в запасе; регистрацию в отделении явки, формирование команды из числа граждан, пребывающих в запасе, имеющих мобилизационные предписания; обеспечение необходимым имуществом; убытие команды в расположение воинской части ЮВО.

«По результатам тренировки сделаны выводы, что пункт приема граждан из запаса к работе готов», - сообщил по завершению тренировки заместитель командира части по военно-политической работе Александр Смирнов.

Всего к практическим занятиям было привлечено около 100 человек.

Материал подготовил: Роман Захаров, Вадим Михеев.