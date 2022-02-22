Закрыть небеса: расчеты С-400 «уничтожили» воздушные цели в Свердловской области

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «уничтожили» воздушные цели в Свердловской области.

У боевых расчетов всего пять минут, чтобы перевести пусковые установки в походное состояние.

Им предстоит переместиться на новую точку и снова занять позиции. «Триумфы» отработали уничтожение условного противника, который был обнаружен на подступах к охраняемым объектам.

Зенитные ракетные комплексы способны поразить самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другие средства нападения на расстоянии до 400 километров.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов