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Российские беспилотники провели мониторинг обстановки в сирийском Идлибе

14:24 22.02.2022
За движением колонны российской военной полиции наблюдали БПЛА «Орлан-10». Они способны проводить в небе несколько часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Сирии расчеты беспилотных летательных аппаратов ведут воздушный мониторинг в зоне деэскалации Идлиб.

За движением колонны российской военной полиции наблюдают «Орланы-10».

Они способны проводить в небе несколько часов. А в боевой обстановке эти небольшие по размеру дроны могут использоваться и как разведчики, и как корректировщики огня.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Один из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов 

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