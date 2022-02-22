Российские беспилотники провели мониторинг обстановки в сирийском Идлибе

В Сирии расчеты беспилотных летательных аппаратов ведут воздушный мониторинг в зоне деэскалации Идлиб.

За движением колонны российской военной полиции наблюдают «Орланы-10».

Они способны проводить в небе несколько часов. А в боевой обстановке эти небольшие по размеру дроны могут использоваться и как разведчики, и как корректировщики огня.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Один из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов