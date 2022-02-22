Песков назвал заседание Совбеза по Донбассу экстраординарным

Заседание Совета Безопасности России, которое состоялось вчера и на котором обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР, было экстраординарным. Так его охарактеризовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках, и тема признания этих двух республик тоже, конечно же, носит экстраординарный характер. Поэтому был такой формат избран, и было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, нужно было показать позицию президенту как в России, так и за рубежом.

Напомним, что накануне Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза. Через некоторое время он обратился к россиянам. Путин сообщил, что считает необходимым незамедлительно признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня Госдума единогласно ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР.