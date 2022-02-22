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Банк России объявил о поддержке финансового сектора

Анна Касаткина
12:28 22.02.2022
ЦБ будет следить за развитием ситуации на рынках, отметили в пресс-службе регулятора.
Банк России объявил о поддержке финансового сектора
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Банк России предпримет меры для поддержки финансовой стабильности в стране. Их список опубликован на официальном сайте регулятора.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, до 1 октября 2022 года Банк России предоставляет финансовым организациям возможность отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. До той же даты кредитным организациям предоставляется возможность использовать величины курсов иностранных валют для расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.

В ЦБ добавили, что регулятор будет следить за развитием ситуации на рынках и готов в случае необходимости реализовать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.

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