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На расстоянии короткого броска: НАТО проявляет небывалую активность у российских границ

Алексей Курильченко
Константин Исаев
18:15 02.02.2022
Североатлантический альянс активно проводит учения в непосредственной близости от России, в то время как украинские солдаты с улыбкой на лице рассказывают о запрещенном тяжелом вооружении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На эстонскую авиабазу Эмари прибыли и провели первые тренировочные полеты самолеты F-15 из 336-й истребительной эскадрильи ВВС США. Отсюда до границы с Ленинградской областью всего-то 250 километров.

А тем временем в Польше бойцы отряда «Черная лошадь» Королевской драгунской гвардии армии Великобритании в составе боевой группы расширенного передового присутствия НАТО провели накануне учения на полигоне в Ожише. До Калининграда оттуда и того меньше - всего 170 километров.

На расстоянии короткого броска от российских границ проводятся усиление и регулярные учения группировки НАТО. Но в западных СМИ и высказываниях официальных лиц лишь российская угроза.

«Госсекретарь Блинкен однажды провел такое сравнение: когда лиса стоит на крыше курятника и кричит о том, что боится кур, очень сложно поверить, что это действительно так. А ведь это именно то, что делает Россия», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Кремле подобные сравнения сочли неуместными.

«Традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого», - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то время как учения российских войск на своей территории западая пресса преподносит как активную подготовку к вторжению, украинская армия не скрывает полную готовность атаковать позиции ополченцев Донбасса. Наличие тяжелого вооружения на линии разграничения - это прямые нарушения минских договоренностей. Но эти основополагающие документы Киев вновь подвергает сомнениям. 

«Я не хочу говорить о пунктах минских договоренностей. Меня не все пункты устраивают. У нас разное отношение к выполнению отдельных пунктов Минских соглашений. Но мы большие мальчики, мы должны что-то сделать для того, чтобы деоккупировать наши территории», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Еще больше конкретики относительно одного из ключевых пунктов Минских соглашений - предоставлению Донбассу особого статуса - внес министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет. Мы проводим очень глубокую реформу децентрализации, готовы работать над реализацией Минских соглашений», - заявил Кулеба.

Ну а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на днях и вовсе заявил о том, что Минские соглашения невыполнимы.

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