Опубликованы кадры перехвата «нарушителя» госграницы сверхзвуковыми МиГ-31

Перехват и принуждение к посадке нарушителя государственной границы отработали экипажи сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31 в небе над Ленинградской областью.

В ходе этих маневров летчикам истребительного авиаполка Западного военного округа пришлось действовать в условиях ограниченной видимости. Основную задачу выполняли на высотах около 14 тысяч метров.

Цель, которая двигалась со скоростью примерно 2 тысячи километров в час, обнаружили благодаря бортовым радиолокационным станциям «Заслон-М». Истребители перехватили ее и заставили нарушителя приземлиться.

Материал подготовили: Олег Давыденко, Иван Линдеманн.