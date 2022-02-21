Опубликованы кадры перехвата «нарушителя» госграницы сверхзвуковыми МиГ-31
Основную задачу выполняли на высотах около 14 тысяч метров. Цель, которая двигалась со скоростью примерно 2 тысячи километров в час, обнаружили благодаря бортовым радиолокационным станциям «Заслон-М».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Перехват и принуждение к посадке нарушителя государственной границы отработали экипажи сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31 в небе над Ленинградской областью.
В ходе этих маневров летчикам истребительного авиаполка Западного военного округа пришлось действовать в условиях ограниченной видимости. Основную задачу выполняли на высотах около 14 тысяч метров.
Цель, которая двигалась со скоростью примерно 2 тысячи километров в час, обнаружили благодаря бортовым радиолокационным станциям «Заслон-М». Истребители перехватили ее и заставили нарушителя приземлиться.
Материал подготовили: Олег Давыденко, Иван Линдеманн.