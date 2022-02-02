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В Москве более 80% случаев «омикрона» оказались незавозными

Алексей Курильченко
18:20 02.02.2022
Большая часть зараженных не покидали территорию России.
В Москве более 80% случаев «омикрона» оказались незавозными
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Московское управление Роспотребнадзора зафиксировало в столице 2836 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом большая часть зараженных не покидали территорию России и лишь 535 случаев оказались завозными.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 01.02.2022  в Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них  2311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525  случаев  (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну», - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Наибольшая часть завозных случаев связана с поездками в Турцию, ОАЭ, Египет и Доминикану.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 70% заразившихся омикрон-штаммом не проходили вакцинацию. При этом 95% заболевших новой мутацией не болели COVID-19 ранее.

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