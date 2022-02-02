В Москве более 80% случаев «омикрона» оказались незавозными

Московское управление Роспотребнадзора зафиксировало в столице 2836 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом большая часть зараженных не покидали территорию России и лишь 535 случаев оказались завозными.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 01.02.2022 в Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 2311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525 случаев (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Наибольшая часть завозных случаев связана с поездками в Турцию, ОАЭ, Египет и Доминикану.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 70% заразившихся омикрон-штаммом не проходили вакцинацию. При этом 95% заболевших новой мутацией не болели COVID-19 ранее.