Ребенок войны и королева сцены: как сложилась судьба народной артистки России Веры Алентовой

Народная артистка России Вера Алентова 21 февраля отмечает 80-летний юбилей. Она убедила всех - хоть Москва и не верит слезам, но счастье всегда найдет того, кто его достоин. О том, каким трудом Алентова пришла к славе, она написала в своих мемуарах.

За свое счастье Алентова всегда боролась. Не только в роли Кати Тихомировой из оскароносной киноленты «Москва слезам не верит». Вера Алентова - ребенок войны, рабочая на заводе, провинциалка, мечтающая о сцене. Москва так бы и не поверила ее слезам, если бы не характер, который с годами закалился еще сильней. Народной артистке - 80 лет. Она погружена в работу и окружена вниманием.

Обычно избегающая общения с журналистами Алентова, накануне юбилея устраивает одну пресс-конференцию за другой. В театре выходит ее спектакль-бенефис, в книжных - автобиография «Все не случайно».

«Когда ты проживаешь такую длинную жизнь и у тебя есть возможность оглянуться назад, ты действительно понимаешь: в твоей жизни все, что случилось, случилось не случайно. Когда ты доходишь до определенного рубежа, даже пока не теряешь близкого человека. Володя (Владимир Меньшов, актер и режиссер, супруг Веры Алентовой, скончался 5 июля 2021 года. - Прим.ред.)... получилось как получилось. Начинаешь понимать: это странно - что-то скрывать, это неразумно и это неверно», - говорит Алентова.

После ухода супруга Алентова не опустила руки. Они планировали выпустить двухтомник, где будет и его история. Владимир Валентинович прочел рукопись супруги, а свою дописать уже не успел.

«Мама не рассказывала, как он отреагировал на книгу. Видимо, хорошо, раз они задумались над тем, чтобы сделать совместный выпуск книги. Мама вообще не думала, что она замахивается на книгу, она подумала, что попробует позаписывать», - рассказывает телеведущая, театральный режиссер Юлия Меньшова.

Меньшов и Алентова познакомились во МХАТе, еще студентами. Он трижды проваливал экзамены, а вот ее - хвалили. Но первые его неудачи не помешали ей выйти за него. Спустя 17 лет после свадьбы Алентова снялась в своей главной роли, на которую ее уговорил именно муж.

Претенденток на роль Кати Тихомировой было несколько. Но режиссер фильма «Москва слезам не верит» Меньшов не прогадал, когда сделал ставку на супругу. Образ Кати словно списан с Алентовой. Она такая же упорная и скромная, рассказывает ее коллега Раиса Рязанова, сыгравшая в фильме подругу Тосю.

«Она трудоголик! Трудоголик! Я ей говорю, когда еще снимались: "Вера, а можно к тебе - в театр?". "Конечно, можно". Она тогда уже работала в театре, тогда уже была актрисой», - говорит она.

В театр Пушкина Вера Алентова устроилась сразу после МХАТа и отвергала все предложения перейти в другие коллективы. Верная Вера - так про нее говорят коллеги. За почти пятьдесят лет здесь она сыграла более 30 постановок.

Ее фамилия на афишах театра Пушкина была и остается залогом успеха любого спектакля. Но здесь, в стенах драматического, еще помнят тот успех, который произвела постановка «Я - женщина», где Вера Валентиновна сыграла роль находящейся на грани нервного срыва героини.

Спектакль долго не снимали с репертуара. Билетов было не достать - так быстро их раскупали. Впрочем, как и на все постановки с ее участием.

В новом спектакле театра Пушкина «Мадам Рубинштейн» Алентова в уже привычном образе сильной и бескомпромиссной женщины. Королева сцены играет королеву косметической империи.

«Жизнь многообразна и сильные женщины бывают слабыми, и слабые - сильными. Когда припечет. Поэтому все зависит от материала, который тебе предлагается сыграть», - отмечает Алентова.

Родившаяся в семье театральных актеров, она чуть не стала врачом. Алентова подала документы в медицинский, но решила попробовать силы в барнаульском драмтеатре. С этого момента началась совсем другая жизнь.

Меньшов и Алентова были самой крепкой парой российского кинематографа. Режиссер Сергей Ашкенази утвердил их на главные роли в картине о паре влюбленных «Время для размышлений». В кино никто не мог раскрыть Алентову лучше ее мужа. В комедии «Ширли-мырли» она сыграла сразу четыре роли: взбалмошная американка, приехавшая в Россию выходить замуж, темнокожая стюардесса, девушка вора и ревнивая жена цыганского барона…Сложносочиненная - так об Алентовой говорят те, кто ее давно знает.

«И строгость, и в то же время доброжелательность - редкое одновременное сочетание. Это женщина, к которой не подойдешь, за плечо не взять. Вот это не позволила бы никогда. И я никогда не позволял, чтобы прикоснуться. Такого не было», говорит народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Планы на день рождения у актрисы не меняются уже много лет: Алентова в день юбилея выйдет на сцену, чтобы сыграть свою ровесницу. Женщину на пике славы, которая осталась верной своим идеалам.