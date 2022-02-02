Около 40 туристов застряли на канатной дороге в Красной Поляне

В городе Сочи на горнолыжном курорте Красная Поляна остановилась канатная дорога, на которой находилось около 30-35 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент спасен 31 человек.

«02.02.2022 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что МО г.-к. Сочи, п. Красная Поляна, в результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги, проходящей на высоте 900-1 300 м н.у.м., которой в зимний период пользуются только горнолыжники», - сказано в сообщении на сайте регионального МЧС.

В региональном спасательном ведомстве также отметили, что к эвакуации людей было привлечено 24 человека и четыре единицы техники. Кроме того, продолжаются ремонтные работы, а происшествие находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Порядка 200 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте Красная Поляна в прошлом году. По информации мэрии Сочи, подъемники остановились из-за технического сбоя. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.