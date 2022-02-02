Ракетные комплексы «Ярс» выведены на учения в Свердловской области

В Свердловской области начались учения РВСН с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, сообщает Минобороны России.

«В Тагильском ракетном соединении начались тактические учения, в ходе которых стратегические ракетчики отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий с широким применением крупногабаритной техники в лесистой местности, противодействию диверсионным формированиям», - говорится в сообщении.

Для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсантов, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотники, входящие в состав противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Согласно сюжету учений, противник будет действовать на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка комплекса «Ярс» и собриается провести заминировать дорогу.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до девяти баллистических ракет. Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов