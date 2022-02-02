Хитрый, быстрый, благородный: как генерал Дубынин в 90-х сохранил Курилы вопреки планам правительства

Восемнадцатого апреля 1991 года, когда Советскому Союзу оставались считаные месяцы до распада, премьер-министр Японии на встрече с президентом Горбачевым поднял вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Продолжать начатые переговоры японцам пришлось уже с правительством независимой Российской Федерации. Экономика нашей страны тогда переживала не лучшие времена, и предложение показалось заманчивым. Однако обмен не состоялся - в первую очередь благодаря действиям начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала армии Виктора Дубынина, который сумел провести спецоперацию, сохранившую территориальную целостность России.
Последствия развала СССР были катастрофическими для ВС, и ему предстояло фактически создать армию заново, но без финансирования и в обстановке масштабного перемещения войск из Европы в Советский Союз. Их выводили в спешке, неподготовленных для размещения вооружения, без минимальных бытовых условий. Офицеры, костяк армии, массово увольнялись.
И в этот и так совсем не простой момент на стол Дубынина легла аналитическая записка, в которой говорилось о том, что территориальная целостность страны находится под угрозой. Из бумаги следовало, что в ходе визита президента России Бориса Ельцина в Японию будет рассматриваться вопрос о передаче Курильских островов в обмен на финансовую помощь от восточного соседа. В другом документе Дубынина просили рассмотреть варианты, как и куда можно передислоцировать российские военные подразделения с Курильских островов.
Осознав, что государство готово принять ошибочное и опасное геополитическое решение, генерал начал действовать в свойственной ему манере - на свой страх и риск.
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