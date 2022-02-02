Вопросы истории Вопросы истории Хитрый, быстрый, благородный: как генерал Дубынин в 90-х сохранил Курилы вопреки планам правительства Егор Левин Кирилл Труфанов Осознавая губительность шага, который может принять правительство, офицер начал действовать в свойственной ему манере - на свой страх и риск. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Восемнадцатого апреля 1991 года, когда Советскому Союзу оставались считаные месяцы до распада, премьер-министр Японии на встрече с президентом Горбачевым поднял вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Продолжать начатые переговоры японцам пришлось уже с правительством независимой Российской Федерации. Экономика нашей страны тогда переживала не лучшие времена, и предложение показалось заманчивым. Однако обмен не состоялся - в первую очередь благодаря действиям начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала армии Виктора Дубынина, который сумел провести спецоперацию, сохранившую территориальную целостность России. Последствия развала СССР были катастрофическими для ВС, и ему предстояло фактически создать армию заново, но без финансирования и в обстановке масштабного перемещения войск из Европы в Советский Союз. Их выводили в спешке, неподготовленных для размещения вооружения, без минимальных бытовых условий. Офицеры, костяк армии, массово увольнялись. И в этот и так совсем не простой момент на стол Дубынина легла аналитическая записка, в которой говорилось о том, что территориальная целостность страны находится под угрозой. Из бумаги следовало, что в ходе визита президента России Бориса Ельцина в Японию будет рассматриваться вопрос о передаче Курильских островов в обмен на финансовую помощь от восточного соседа. В другом документе Дубынина просили рассмотреть варианты, как и куда можно передислоцировать российские военные подразделения с Курильских островов. Осознав, что государство готово принять ошибочное и опасное геополитическое решение, генерал начал действовать в свойственной ему манере - на свой страх и риск. © В. Борисенко, РИА Новости Дубынин организовал пресс-тур с многочисленными представителями СМИ, задачей которых было как можно более масштабно продемонстрировать через свои ресурсы объективную картину на самих Курилах, где местные жители вовсе не хотели становиться частью Японии. Планировалось, что перелет до Приморья займет около 10 часов, но на практике это путешествие растянулось почти на неделю - самолету, едва успевшему взлететь, тут же приказали сесть в Рязани, а потом в Саратове, где журналистам объявили, что полеты на Курилы отменены на «неопределенный срок». Группа журналистов, отправленная Дубыниным, прибыла на Курилы 10 августа 1992 года. И уже на следующий же день в популярных российских газетах начали появляться публикации и фотографии, ярко характеризующие отношение местных жителей к перспективе передачи островов Японии. В городах на Дальнем Востоке начались митинги против этого. Начальника Генштаба вызвали в Министерство иностранных дел, где азиатские чиновники требовали, чтобы подготовка плана по выводу войск с Курил была ускорена. Но Дубынин настаивал, что вопрос требует более тщательной проработки. Генералу эмоционально указывали, что вмешательство в политику - не его дело, а невыполнение важных поручений приведет его к краху. Но этим боевого офицера испугать было невозможно: под давлением общественного мнения официальный визит российской делегации в Японию отменили, а переговоры о передаче Курил больше не возобновлялись. Дубынин прошел нелегкий путь от лейтенанта до генерала армии. Почти все воинские звания ему присваивали досрочно. Последнее он получил 5 октября 1992 года - китель и новые погоны министр обороны вручил ему в палате госпиталя, где он проходил лечение от онкологии. Не успели друзья поздравить новоиспеченного генерала армии, как в его семье случилось несчастье - 14-летняя дочь получила перелом основания черепа в ДТП. Она попала в тот же госпиталь, в котором лежал ее отец, и он не упустил шанса прийти к ней в новом кителе с новыми звездами. Может быть, это и помогло - Таня быстро пошла на поправку, и через пару недель ее выписали. Но спустя еще три недели самого Дубынина не стало. Генерал умер 22 ноября 1992 года. Виктор Дубынин был первым в истории новой России начальником Генштаба ВС РФ и третьим генералом армии. В его карьере были и реальные бои, и сложные политические решения. Принципы служения Родине, по которым жил Виктор Дубынин, и сегодня благодаря его имени живы в российской офицерской среде. Через 11 лет после его ухода из жизни ему присвоили звание Героя России посмертно. © Рунов, РИА Новости Ракетный комплекс «Тополь-М», атомный крейсер «Петр Великий», межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» - эти разработки, принятые на вооружение в XXI веке и обеспечивающие оборону страны сегодня, могли бы остаться чертежами, если бы не уникальный дар предвидения генерала Виктора Дубынина. Из-за тяжелой болезни он оставался на высокой должности всего несколько месяцев, но успел невероятно много. Смотрите посвященный ему новый выпуск программы «Легенды армии» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouТube. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика