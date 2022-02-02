Попытка вывезти из РФ ранившую сожителя американку попала на видео

Американские дипломаты предприняли попытку вывезти из России соотечественницу Криванек Сару Рейчел, которая находилась под подпиской о невыезде. Она была задержана в ноябре 2021 года после того, как ранила ножом своего сожителя.

Попытка покинуть Россию попала на запись камер видеонаблюдения московского аэропорта Шереметьево. На кадрах видно, как женщина вместе с сопровождающим проходит паспортный контроль. Однако после этого ее задержала полиция. Как сообщают «Известия», суд принял решение заключить женщину под стражу до 11 февраля 2022 года.

В 2015 году суд в США признал Юсефа (по другим данным, Юрия) Абрамова виновным в изнасиловании трех девочек в России. Абрамову - 58 лет, у него двойное гражданство - Америки и России. Он был признан виновным в шести преступных эпизодах в 2009-2010 годах.