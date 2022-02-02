Опубликованы кадры экстремальной посадки самолета в Лондоне, едва не обернувшейся трагедией

Воздушное судно авиакомпании British Airways едва не перевернулось при посадке в лондонском аэропорту Хитроу. На опубликованном в Сети видео видно, что авиалайнер начал раскачиваться от ветра, как только шасси самолета коснулось взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно раскачало до такой степени, что самолет чуть ли не ударился о землю хвостом.

Кадры опубликовало агентство Reuters. В результате из-за порывов ветра пилоты вынуждены были выйти на второй круг. Также отмечается, что никто во время инцидента не пострадал.

Ранее, в ноябре, в самолете Boeing-747, принадлежащем британской авиакомпании British Airways, произошло возгорание. Пламя начало распространяться с передней части самолета, с огнем удалось справиться быстро. Никто не пострадал, в ликвидации возгорания участвовали четыре пожарных расчета.