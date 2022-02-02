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Опубликованы кадры экстремальной посадки самолета в Лондоне, едва не обернувшейся трагедией

Елизавета Потейчук
15:02 02.02.2022
Пилоты в результате порывов ветра вынуждены были снова взлететь и выйти на второй круг.
© Видео: Reuters © Фото: Reuters
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Воздушное судно авиакомпании British Airways едва не перевернулось при посадке в лондонском аэропорту Хитроу. На опубликованном в Сети видео видно, что авиалайнер начал раскачиваться от ветра, как только шасси самолета коснулось взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно раскачало до такой степени, что самолет чуть ли не ударился о землю хвостом.

Кадры опубликовало агентство Reuters. В результате из-за порывов ветра пилоты вынуждены были выйти на второй круг. Также отмечается, что никто во время инцидента не пострадал.

Ранее, в ноябре, в самолете Boeing-747, принадлежащем британской авиакомпании British Airways, произошло возгорание. Пламя начало распространяться с передней части самолета, с огнем удалось справиться быстро. Никто не пострадал, в ликвидации возгорания участвовали четыре пожарных расчета.

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