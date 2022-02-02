Экипажи МиГ-31БМ отработают противодействие разведкомплексам «противника» под Красноярском

Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработают противодействие воздушным разведкомплексам условного противника на учениях, стартовавших в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Экипажи МиГ-31БМ отработают обнаружение и уничтожение авиационных постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) "противника", ведущих разведывательную деятельность в зоне ответственности противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

Поиск авиационных сил условного противника будет осуществляться с помощью бортового радиолокационного оборудования «Заслон-М», позволяющего одновременно отслеживать более 20 воздушных целей на удалении свыше 300 километров.

Мероприятия будут проходить до конца недели. Помимо МиГ-31БМ, в них задействованы самолет ДРЛО А-50, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, более 50 единиц наземной техники и примут участие около 300 человек.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин