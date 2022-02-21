Подготовка военной элиты: российские инструкторы провели учения с отрядами штурмовых подразделений САР

Сирийский сапер, обнаружив противопехотную мину, предупреждает об этом остальных военнослужащих, и тут же накладывает на нее взрывчатку, поджигает бикфордов шнур, и со всех ног убегает на безопасное расстояние. Через несколько секунд гремит взрыв, а это значит, что еще одна мина обезврежена.

Война в Сирии длится уже больше десяти лет. И несмотря на то, что все от нее устали, от желающих вступить в добровольческие штурмовые батальоны, где сейчас в качестве инструкторов работают российские офицеры, отбоя нет. Конкурс - несколько претендентов на одно место.

«У нас специальная программа, разработанная для нас российскими инструкторами. И она идеально подходит и для новобранцев, и для тех, у кого богатый боевой опыт борьбы с террористами. На выходе мы получаем элитное саперное подразделение. Независимо от разницы в возрасте наших солдат», - говорит командир отделения саперов Мухаммад Исса.

Из сплава совсем молодых призывников и уже побывавших в сражениях с боевиками возрастных солдат в ежедневных тренировках под бдительным оком российских офицеров и создается элита сирийской армии. После такой подготовки добровольческие штурмовые подразделения сирийской армии готовы работать автономно.

Вначале, в рамках учений, военные саперы освобождают от мин поле, а затем основные части идут в наступление. Сперва от саперов поступил сигнал, говорящий о том, что в минном поле проделан коридор. И через него под прикрытием дымовой завесы пехота стремительно атаковала позиции «противника».

Тут же огнем из всех видов оружия атаку пехоты поддерживают и другие подразделения. Зенитные пушки выглядят достаточно экзотично, они установлены на грузовики, и «работают» не по воздушным целям, а по наземным: их используют для уничтожения укреплений.

Сапер в это время ведет беглый огонь из крупнокалиберной снайперской винтовки «Джулиан», произведенной в Сирии. Патрон калибром 12,7 миллиметра способен пробить даже легкую броню.

Учения подходят к концу. И в заключение высокую оценку бойцам добровольческого штурмового батальона дает и сирийский бригадный генерал, и российский офицер-инструктор.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Кирилл Ховрин, Роман Захаров.