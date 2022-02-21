Управление огнем артиллерии: морпехи Каспийской флотилии провели тренировку в Дагестане

Военнослужащие артиллерийского подразделения Каспийской флотилии (КФл), дислоцированного в Дагестане, уничтожили роту пехоты условного противника в рамках лагерных сборов на полигоне Аданак.

По замыслу тренировки, артиллеристам предстояло «уничтожить» движущуюся в направлении военных объектов роту пехоты. Огневое поражение условного противника выполнили расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» и 122-мм Д-30, расположенных на дальностях от 1,5 до 10 километров с закрытых и открытых огневых позиций.

В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих из состава отдельного полка морской пехоты КФл со штатным вооружением, задействовано более 15 единиц военной техники. В рамках лагерного сбора артиллеристы отработали огневое поражение целей с учетом особенностей местности и климатических условий, корректировали огонь артиллерии, изучили методики ведения разведки. Также военнослужащие КФл совершенствовали навыки оборудования и маскировки огневых позиций, взаимодействия через средства связи и управление огнем.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Кирилл Ховрин