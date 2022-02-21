Власти ЕС анонсировали введение новых санкций в ответ на признание ДНР и ЛНР
В Брюсселе сочли решение о признании народных республик Донбасса нарушением международного права.
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Официальный Брюссель пообещал ответить новыми санкциями на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Совместное заявление по этому поводу сделали глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и минских соглашений. Евросоюз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному действию», - говорится в официальном заявлении руководителей ЕС.
Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о необходимости признания ДНР и ЛНР, главы которых обратились к нему с подобной просьбой. Сразу после принятия и оглашения решения, в Кремле были подписаны указы о признании народных республик Донбасса.