В стране и мире Власти ЕС анонсировали введение новых санкций в ответ на признание ДНР и ЛНР Ян Брацкий В Брюсселе сочли решение о признании народных республик Донбасса нарушением международного права. © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: Официальный Брюссель пообещал ответить новыми санкциями на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Совместное заявление по этому поводу сделали глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и минских соглашений. Евросоюз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному действию», - говорится в официальном заявлении руководителей ЕС. Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о необходимости признания ДНР и ЛНР, главы которых обратились к нему с подобной просьбой. Сразу после принятия и оглашения решения, в Кремле были подписаны указы о признании народных республик Донбасса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика