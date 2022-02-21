У здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске произошел взрыв

Взрыв прогремел возле здания представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), который расположен в Луганске. Об этом говорится в сообщении представительства ЛНР, которое было опубликовано в Telegram-канале представительства.

«У здания Представительства ЛНР в СЦКК произошел взрыв...В результате срабатывания взрывного устройства у здания Представительства ЛНР в СЦКК получили ранение руководитель Представительства и водитель. На месте взрыва работают оперативные службы», - сообщили в представительстве республики.

Напомним, что сегодня подразделение соединения Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение госграницы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины.

В результате боестолкновения пять нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены. Среди военнослужащих ВС РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет.