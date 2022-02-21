Матвиенко предупредила о возможном приходе националистов к власти на Украине

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета безопасности заявила, что западные страны не задумываются о том, что на Украине к власти могут прийти «бандеровцы и националисты, которые захватят оружие, поставленное из-за рубежа».

Кроме того, по ее словам, признание Россией ДНР и ЛНР решит проблему вокруг Донбасса.

«Для Украины Донбасс - это территории, а для России - это люди», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

По ее мнению, конфликт в Донбассе нужен Украине для того, чтобы «оправдать деградирующую экономическую ситуацию». Западным странам это необходимо как «антироссийский проект».

«У нас достаточно было терпения и аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным, дипломатическим путем», - подытожила Матвиенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Как подчеркнул политик, украинские власти решились на силовое решение конфликта.

Вслед за ним глава ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе оборону. Глава ЛНР также сообщил о наличии планов со стороны Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс.