В СВР сообщили о вербовке не менее тысячи боевиков в Боснии, Албании, Косово для отправки на Украину

Служба внешней разведки (СВР) России заявила о наличии данных вербовки западными спецслужбами боевиков с Ближнего Востока и из других горячих точек для отправки на восток Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

«СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах. Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6», - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза в Кремле озвучил численность сконцентрированных украинских войск у границ Луганской и Донецкой областей. По его словам, в общей сложности украинцы сосредоточили 59,3 тысячи военнослужащих.