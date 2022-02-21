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В СВР сообщили о вербовке не менее тысячи боевиков в Боснии, Албании, Косово для отправки на Украину

Андрей Аркадьев
18:10 21.02.2022
Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6, добавили в пресс-бюро СВР.
В СВР сообщили о вербовке не менее тысячи боевиков в Боснии, Албании, Косово для отправки на Украину
© Фото: Alexandr Graschenkov, Russian Look
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Служба внешней разведки (СВР) России заявила о наличии данных вербовки западными спецслужбами боевиков с Ближнего Востока и из других горячих точек для отправки на восток Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

«СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах. Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6», - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза в Кремле озвучил численность сконцентрированных украинских войск у границ Луганской и Донецкой областей. По его словам, в общей сложности украинцы сосредоточили 59,3 тысячи военнослужащих.

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