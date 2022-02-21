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Отогрелись и поели: беженцы из Донбасса рассказали о приеме в России

Алексей Алексеев
Иван Линдеманн
14:30 21.02.2022
По последним данным, уже более 60 тысяч жителей ЛНР и ДНР пересекли российскую границу, свыше 20 тысяч - только за последние сутки. О готовности принять людей заявили власти 43 регионов России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очередной поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж. За прошедшие сутки это уже четвертый состав. В общей сложности приехали около 3 тысяч пассажиров. Еще примерно 4 тысяч человек везут железной дорогой в Курск, Нижний Новгород и Волгоград.

«В Луганске у нас только взорвалась мина, и газопровод взорвался», - рассказала беженка Наталья.

Для размещения людей в Волгограде подготовили места в пансионатах и домах отдыха. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Это позволит выделить дополнительные средства, чтобы помочь приехавшим. То же самое сделали власти Пензенской, Саратовской, Воронежской и Курской областей. Кому необходимо, оказывают медицинскую помощь. Обязательно всех тестируют на коронавирус.

«Здесь работают 12 бригад, 2 врачебные бригады, одна педиатрическая, есть врач акушер-гинеколог. Все, что необходимо, у нас есть. Есть все лекарственные препараты, экспресс-тесты», - рассказал главный врач Волжской городской клинической больницы №1 Роман Морозов.

Из Луганска отправили в Россию первые 5 тяжелобольных детей с разными диагнозами: и онкология, и серьезные заболевания почек.

Большинство беженцев автобусами и на личном транспорте приехали в Ростовскую область. В России уставшие и напуганные люди пришли в себя, отогрелись, получили психологическую и медицинскую помощь.

«Какой уход, какие вежливые люди везде, в столовой какое хорошее питание», - поделилась жительница Донбасса Антонина Шкильнюк.

Среди новых постояльцев пансионата на берегу Азовского моря мужчин почти не видно. И то это те, кто не может служить в армии из-за возраста или состояния здоровья. В основном из Донбасса приехали женщины и дети.

«Пансионат "Звезда" сейчас больше напоминает детский оздоровительный лагерь. Ребята знакомятся, играют в прятки, догонялки, в общем, живут своей обычной детской жизнью», - рассказал корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

Пока дети играют, их родители и бабушки занимаются бумагами. Чтобы получить выплаты, которые Владимир Путин поручил выделить беженцам, необходимо открыть счет в российском банке. Делают это здесь же, на месте.

Когда людям можно будет вернуться в свои дома, пока неизвестно. Чтобы дети не отставали от программы, в правительстве Ростовской области решили распределить ребят в местные школы.

По последним данным, уже более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли российскую границу, свыше 20 тысяч - только за последние сутки. О готовности принять людей заявили власти 43 регионов России.

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