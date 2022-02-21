Генконсульство РФ в Одессе приостановило запись на прием из-за оптимизации штата

Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием из-за оптимизации штата, обусловленного аналогичными действиями западных стран. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического представительства.

«В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных стран, запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем.

Аналогичное сообщение также опубликовано на сайте Генконсульства РФ в Харькове.

Ранее Россия решила сократить число дипломатических сотрудников в дипмиссиях на Украине. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на Западе, вероятно, «знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности».