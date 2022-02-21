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Военнослужащие ВВО провели репетицию салюта в честь 23 февраля в Хабаровске

06:05 21.02.2022
Артиллеристы отработали синхронность выстрелов из трех видов салютных установок и слаженность действий номеров расчетов гаубиц.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Хабаровском крае военнослужащие сводного салютного артиллерийского дивизиона отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) провели генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества.

Артиллеристы отработали синхронность выстрелов из трех видов салютных установок: 2А30, 2А85, 2А85А1 - и слаженность действий номеров расчетов гаубиц Д-30, размещенных на заранее подготовленной огневой позиции.

В мероприятии приняли участие самые опытные военнослужащие. Они удостоились права произвести салют в краевой столице - городе Хабаровске. Праздничные залпы будут выполнены 23 февраля в 21:00 по местному времени на набережной стадиона имени В. И. Ленина.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Кирилл Ховрин

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