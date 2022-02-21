Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Отработать оборону: как БРК «Бал» и «Бастион» защищают крымское побережье

Антон Балзовский
11:45 21.02.2022
Сегодня основными целями учений было отработать марши ракетных комплексов на боевые позиции, обнаружение надводных целей, их идентификацию и сопровождение. Действия противника имитировали наши корабли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Не зной, не мороз и даже не ветер под 45 метров в секунду этим великанам не помеха, если поступил приказ приготовиться к стрельбе. И уж тем более если появляется хоть какая-то угроза пунктам базирования сил флота и в целом нашему побережью. Сегодня, правда, это всего лишь легенда учений.

Стартовая батарея берегового ракетного комплекса «Бастион» выдвигается на свои позиции. Чтобы понять, насколько он мобилен, достаточно сказать, что от приказа занять позиции до пуска ракеты проходит всего 20 минут. 

Для Николая Кузнецова это далеко не первые учения, ведь на береговом ракетном комплексе «Бастион» он служит пятый год. Говорит, что с каждым полевым выходом все увереннее становится в этой боевой машине.

«Комплекс современен, надежен, его ракеты обладают высокой мощью и способны нанести сокрушительный урон любому кораблю противника», - заметил командир стартовой батареи БРК «Бастион» Кузнецов. 

Уникальность этого комплекса заключается в его ракетах, которые благодаря сверхзвуковой скорости 2,5 Маха, или 750 метров в секунду, практически не видны для радаров противника.

Чуть дальше по побережью проходят учения младшего брата «Бастиона», если брать основные ТТХ, - берегового ракетного комплекса «Бал». Но он тоже далеко не так безобиден для кораблей вероятного противника.

Береговой ракетный комплекс «Бал» отличается от своего старшего собрата, «Бастиона», дальностью стрельбы, он может работать в основном только в прибрежной зоне, в радиусе до 120 километров, однако и вывести из строя способен сразу до 10 целей. 

Сегодня основными целями учений было отработать марши ракетных комплексов на боевые позиции, обнаружение надводных целей, их идентификацию и сопровождение. Сами пуски проводились в электронном виде, а действия противника имитировали наши корабли. При этом «Бастионы» и «Балы» постоянно маневрировали и меняли огневые позиции. Действиями своих подчиненных командир бригады явно остался доволен.

«Подразделения бригады все задачи, поставленные перед соединением, выполняли в установленные сроки, все районы были заняты, своевременно все задачи выполнены. Хочу оценить подразделение бригады на оценку "отлично", но есть к чему стремиться», - заявил командир 11-й отдельной береговой ракетной бригады Сергей Яблоков. 

Ракетчики береговых сил Черноморского флота продолжат свои тренировки, ведь сегодня в том числе и от них зависит безопасность побережья Кубани и Крыма.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:49 В стране и мире
Видео
В ФСБ РФ заявили, что снаряд с территории Украины разрушил российский погранпункт
11:38 В стране и мире
Путин проведет большое заседание Совета безопасности России
08:27 Армия
Видео
Опубликованы кадры перехвата «нарушителя» госграницы сверхзвуковыми МиГ-31
07:33 В стране и мире
Видео
«Про героизм и волю к победе»: зрители поделились эмоциями от фильма Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин»
00:20 В стране и мире
Вступил в силу приказ Минздрава о ковид-сертификатах после положительного теста на антитела
Популярное
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.