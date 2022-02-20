Самая высокая точка самого высокого ледокола: впечатляющие кадры с 51 метра над водой

Автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров показал, какой вид открывается с самой высокой точки самого большого ледокола планеты - отечественной «Сибири». На других кораблях такого типа во всем мире таких точек нет.

Егоров начал восхождение с крыши ходовой рубки. Постепенно поднимаясь по лестницам все выше, он оказался в длинной узкой вертикальной шахте - примерно на уровне уже 42-43 метра от воды. Максимальная же высота доходит до 51 метра.

«Сибирь», находящаяся в Санкт-Петербурге - самое высокое судно из всех, которые в те или иные моменты заходят в город. Когда ледокол проходит под мостом Западного скоростного диаметра, верхняя точка, до которой добрался ведущий «Военной приемки», проходит к нему практически впритирку. Инженеры, проектирующие ледокол, и проектирующие магистраль, работали фактически сообща, подстраиваясь друг под друга.

Впервые за последние 40 лет Россия построила серию принципиально новых атомных ледоколов-гигантов. На сегодняшний день в строю «Атомфлота» целых два таких судна, являющихся самыми большими в мире в своем классе, ледоколы «Арктика» и «Сибирь», и еще три находятся на стадии строительства. Кроме того, что они самые большие, они еще и самые мощные, самые быстрые и самые проходимые - их не остановят даже ледяные поля толщиной в три метра. В новом выпуске «Военная приемка» пройдет по всем этим судам, чтобы изучить, как они устроены и на что способны. Впервые на экране - детальная экскурсия по всем самым потаенным уголка новых ледоколов-гигантов. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.